Critican a exintegrante de 'La Voz' por tuit discriminatorio

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Cynthia Cordero, mejor conocida como 'Cynnderela', en La Voz México, desató polémica en Twitter, al menospreciar la labor de las trabajadoras domésticas y asegurar que si no cocinan, lavan y planchan, sólo sirven para barrer.

De acuerdo a SDP Noticias, Cordero narró que había entrevistado a “una mujer para que me ayude en la casa”, quien le explico que no sabía cocinar y no lavaba y planchaba porque le dolía la espalda, “no poz si quieres solo ven a barrer, huevona (sic)”, escribió.

Hoy entrevisté a una mujer para que me ayude en la casa y me dice



-no cocino porque no sé

Y yo ah, no te preocupes de hecho yo suelo cocinar.



-ah y no lavo y plancho porque me duele la espalda.



NO POZ SI QUIERES SOLO VEN A BARRER, HUEVONA.