Cynthia Erivo critica póster de Wicked que borra su rostro

La actriz y cantante Cynthia Erivo, protagonista de la próxima película Wicked, expresó su indignación en redes sociales tras la difusión de un póster editado por un fan, que alteró significativamente su imagen.

Según Erivo, la modificación borra gran parte de su rostro y minimiza su presencia, lo cual calificó de "ofensivo" y lo comparó con el uso indebido de inteligencia artificial (IA) en la industria del entretenimiento.

Erivo, de 37 años, publicó un mensaje en su cuenta de redes sociales, donde expresó su enojo por la edición del cartel.

Cynthia Erivo Responds to ‘Offensive’ Fan Edits of the ‘Wicked’ Poster.



"I am a real life human being, who chose to look right down the barrel of the camera to you, the viewer …because, without words we communicate with our eyes.”



