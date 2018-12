Fue una injusticia, no estoy enferma: Daniela Castro

Redacción

MÉXICO.- La tarde de este miércoles, la actriz mexicana Daniela Castro, ofreció una conferencia de prensa luego de regresas a México, tras ser acusada de robo en una tienda departamental en San Antonio, Texas.

Castro dejó claro que no está enferma y que se trató de una injusticia la acusación de la tienda de ropa de Estados Unidos. Entre lágrimas expresó el daño psicológico, físico y sexual que le causaron; sus abogados aseguraron que comenzaran las demandas por daños y prejuicio contra quién resulte responsable.

También te puede interesar: Retiran cargos contra Daniela Castro

"He vivido la experiencia más difícil de mi vida. He sido juzgada, crucificada y señalada, derrotada y humillada", dijo entre lágrimas, "los tiempos de Dios son perfectos y yo soy inocente".

Daniela Castro es declarada inocente y el fiscal en la Ciudad de San Antonio, Texas ordenó que el caso de robo en una tienda de ropa, sea desistido, pues no hubo delito, se desestimó evidencia insuficiente y falta de intención. pic.twitter.com/moexCk9kDk — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) 5 de diciembre de 2018

Ofreció una conferencia de prensa encabeza por el doctor Edmundo de la Garza, Alfonso Cabañas y el licenciado Mark Fassold, quienes presentaron el caso y demostraron su inocencia.

la artista manifestó que este proceso le hizo perder algunas ofertas de trabajo, pero que no le afectó mucho, pues ya tiene varias propuestas para regresar a su vida laboral.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre la filtración de un audio en donde ella afirmaba que era inocente, explicó que fue una persona del medio quien lo dio a conocer.

“El famoso audio filtrado, ese chat, salió por una despedida que yo le iba a hacer a la señora Grettell Valdez, una despedida de soltera, éramos 8 personas, amigos, dentro de ese chat, y me preguntaron que ¿qué era lo que estaba pasando?, y también aprendí ahí, que hablar por el chat aunque me de flojera escribir, no lo debo de volver a hacer, y alguien de este chat filtró o vendió este audio, y no puedo asegurar quién fue, me puedo imaginar, sin embargo tengo el respeto para no informar, porque no le quiero hacer daño a nadie”, aclaró.

Retiran cargos a Daniela Castro

Las autoridades no tuvieron la evidencia suficiente para demostrar que la artista mexicana tuvo la intención de robar, por lo cual se desestimaron este tipo de señalamientos hacia su persona.

De la misma manera, trascendió que Castro no recibió ningún trato preferencial durante todo el proceso, mismo que inició el pasado mes de septiembre cuando fue acusada de robar varias prendas de la tienda Saks OFF 5th.

Tras revelarse esta información, se espera que Daniela regrese a México este 5 de diciembre para brindar una conferencia de prensa en la Ciudad de México y así aclarar todos los señalamientos por este supuesto hecho.