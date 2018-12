Daniela Castro demanda a tienda que la llamó 'ladrona'

Agencia

LOS ÁNGELES, EU.- La actriz fue declarada inocente tras ser acusada de robar en una tienda en San Antonio, Texas, por lo que ya no enfrenta cargos por robo. Pero ahora demandará al establecimiento por daños.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Béxar desestimó el cargo el 28 de noviembre después de que se dictara que “no hay causa probable para el arresto” y por falta de pruebas.

Daniela Castro, cuyo nombre verdadero es Danielle Stefani Castro Arellano, de 52 años, fue arrestada el 28 de septiembre después de que un oficial de prevención de pérdidas de Saks Off 5th del centro comercial RIM la acusara de salir de la tienda con artículos escondidos en su bolso.

El oficial de prevención de pérdidas, identificado como Dennis Belmonte, indicó a la policía que vio a Daniela Castro quitar ropa de los ganchos y colocarla en su bolso.

Un día después de que se le eliminaran los cargos a Daniela Castro, sus abogados presentaron demandas contra Saks & Company y Belmonte.

La famosa actriz hizo una aparición pública este miércoles en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde aseguró que no cometió ningún delito y que la experiencia la dejó emocionalmente inestable.

“Mi esposo no estaba, yo fui sola a la tienda y mi esposo llegó porque me permitieron hacer una llamada. Estuve secuestrada dos horas, torturándome… fue cuando mi esposo llegó…” dijo la mexicana conocida por haber protagonizado exitosas telenovelas como 'Cadenas de amargura' o 'Lo que la vida me robó'.

“Quiero compartirles que he vivido la experiencia más difícil de mi vida. He sido juzgada, crucificada, señalada, derrotada, humillada por algunos medios, por otros no. A todos los que me crucificaron y a todos los que me dieron el voto de confianza les agradezco…”, dijo en una entrevista reciente a los medios de comunicación.