La bella Danna Paola se ha convertido en la primera embajadora de FENDI para México y como tal fue invitada por la marca para la presentación de la colección Otoño/Invierno 2022-23, en el marco de la Semana de la Moda de Milán.

Danna Paola estuvo en el front row (primera fila) de la pasarela más larga de Milán con un total look de la colección Primavera/Verano 2022, de Kim Jones, Director Artístico de Colecciones Femeninas de FENDI, que se complementó con un bolso Peekaboo con la gráfica del ilustrador Antonio Lopez y unas sandalias FENDI First, creadas por Silvia Venturini Fendi, Directora Artística de Accesorios, y pendientes O’Lock, diseñados por Delfina Delettez Fendi, Directora Artística de Joyería.

I’m very much down to earth, just not this earth 🤍 @fendi #fendifw22



🇲🇽🇮🇹 pic.twitter.com/oH50T8gwXA