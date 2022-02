Danna Paola enfurece con People tras ser criticada por su físico

La cantante y actriz mexicana, Danna Paola enfureció contra la revista People por su portada sensacionalista y fuera de lugar que alude una opinión sobre su cuerpo, ante el hecho la artista denunció su inconformidad a través de redes sociales.

Este lunes la intérprete de “Mala fama” informó a sus seguidores que brindó una entrevista a la revista People en Español, misma que aseguró le gustó mucho, pero uno de sus apartados logró enfurecer a la talentosa cantante.

“Encontré la portada de @peopleenespanol en el aeropuerto y la compré para ver el resultado final y toda la entrevista, súper lindo todo… but” escribió en Twitter Danna Paola.

La también actriz, expresó su disgusto por la manera en que señalaron su cuerpo, ya que en el artículo dedicado a Danna Paola, se centraron en mostrar los cambios físicos.

Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing @peopleenespanol pic.twitter.com/lAYCz7ie8Z