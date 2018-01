Danna Paola protagonizará serie en Netflix

Agencia

ESPAÑA.- 'Chicas del Cable' es el ejemplo latente de que Netflix y España son un éxito juntos. Tal fue la popularidad de esta serie de televisión que Netflix ha decidido hacer otro programa pero con Danna Paola como una de las actrices principales del elenco. Así lo anunció en su Instagram la ex protagonista del musical Wicked.

"Somos “ÉLITE” ❤️ ¡sorpresa! No puedo de la felicidad, esto es un sueño hecho realidad, y por fin poder contarles que soy parte de la nueva serie original de Netflix en España! 🇪🇸 Ellos son mi bonita familia de compis talentosísimos y guapos con los que comparto este increíble proyecto. ❤️ ¡A romperla! You should be prepared. 🎬 #ÉLITE @netflixes @netflixlat", escribió la actriz mexicana a lado de una foto con sus nuevos compañeros actores, informa el portal de entretenimiento Quién.

¿De qué trata la 'Élite'?

'Élite' es un proyecto de misterio creado por Carlos Montero y Darío Madrona, dos expertos en la creación de series de adolescentes como Física o Química y Los Protegidos. La historia habla de un grupo de alumnos de Las Encinas, el colegio más exclusivo de España, donde las familias más pudientes mandan sus hijos a estudiar, pero cuando una catástrofe natural destruye una escuela cercana, el centro debe aceptar tres estudiantes de clase obrera en sus aulas, una situación que genera cierta tensión entre las personas del Instituto. Pero el tema se complica cuando este choque de clases sociales acaba en un asesinato.

Sin duda el hecho de que la actriz esté en una serie de Netflix le dará reconocimiento no sólo en España, sino en el mundo.