Danna Paola pide oraciones para su abuelita; tiene COVID-19

Danna Paola recurrió a sus fans para pedirles oraciones por la salud de su abuelita, quien se encuentra hospitalizada muy grave por Covid-19, así lo reveló la cantante en su cuenta de Twitter.

"No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital por covid…", se lee en su primer mensaje que acompaña con un emoji de corazón roto.

En un segundo mensaje, la intérprete de "Mala fama" confesó que se siente triste y pidió a sus fans mandar buenos deseos para su abuela así como mucha luz.

Por supuesto que los fans de la artista se hicieron presentes con sus mensajes de buenos deseos.

"Ay mi Dannita, que noticia tan triste…espero de todo corazón que todo vaya para bien. La tendré en mis oraciones, mucha fuerza para ti, para ella y tu familia. No es fácil nada de esto, y lo entiendo, pero ya vas a ver que se va recuperar muy muy rápido. ¡Te amamos mucho!", escribió una fan.

"Conocí a una de tus abuelitas cuando era pequeña por la guardería, me acuerdo que me regaló un autógrafo tuyo y era súper linda conmigo. No sé si te refieras a ella, pero te mando la mejor de las vibras para que se recupere pronto", compartió alguien más.