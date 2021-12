Danna Paola se cansa del rubio y regresa con un castaño impresionante

Danna Paola que ha dejado atrás su cabellera rubia con raíces negras, muy al estilo de Dua Lipa para regresar a su antiguo castaño que la hace lucir más madura, elegante y muy sexy.

HELLO 🤎 this bitch is back 🤎 pic.twitter.com/0zWx2cDWKq — Danna Paola (@dannapaola) December 29, 2021

La actriz detrás del personaje de Lucrecia en Élite aseguró que los cambios internos también necesitan cambios físicos para soltar todo lo que se ha vivido, después de ese mensaje subió historia de su nuevo look hecho por el estilista Paco Felix. Y creó un TikTok para recordar el momento.

El repentino cambio de la intérprete de "Oye Pablo" fue para ella una manera de despedir el 2021, un año que al parecer fue muy difícil para ella pues tuvo que pasar por varios disgustos. En sus historias de Instagram escribió "Bye bye 2021" y redacto algunos textos referente al año y a su crecimiento personal:

"2021 fue un año de mucho aprendizaje, más que el anterior, muchos malos momentos, decepciones, incertidumbre, desmotivación, pero aun así no me rendí, recibí y encontré mucha paz interna en mí, y dentro de las pocas personas que amo y me rodean hoy", declaró la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola)

Y mencionó que ella quisiera ser Peter Pan y jamás crecer, pero que toca crecer a veces de las maneras más difíciles para tener las lecciones más grandes de la vida.

Danna explicó lo difícil que habían sido estos meses con ansiedad e incertidumbre que sólo pudo superar esta lucha interna con el apoyo de su familia y personas que la aman y creen en ella:

"Los últimos meses viví en una constante ansiedad y muchas dudas sobre mí y mi camino de vida con mi carrera, fue un año muy extraño, pero gracias a dios tuve la suerte de tener a mi familia y a personas en mi vida que me aman como soy y creen en mí, me escucharon y me llenaron de luz en este proceso, y hoy agradezco tanto todas las lecciones que recibí y que el universo preparó para mí, porque terminó este año más fuerte que nunca y llena de ilusión", detalló en su Instagram.

Danna Paola por ahora se encuentra lista para decir adiós al año 2021 aunque todavía está promocionando su sencillo "Cachito" con Mau y Ricky. Anteriormente participó en una colaboración con el DJ Alesso en una canción titulada "Rescue Me" para el soundtrack del anime "Blade Runner: Black Lotus "que se estrenó el pasado 14 de noviembre.

