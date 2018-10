'Atrevida' escena de Danna Paola sale a la luz

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana Danna Paola causó revuelo en redes sociales luego de que saliera a la luz la primera temporada de la serie original de Netflix que protagoniza, 'Élite', en la que aparece como nunca antes sus fans la habían visto.

En ocasiones anteriores, la joven cantante había sorprendido a su público con fotografías en las que lucía sus sensuales curvas, sin embargo, esta vez no dejó nada a la imaginación.

'Les va a encantar Élite, no se la pueden perder, es un thriller dramático, muy desinhibido, sensual, es muy crudo también, entonces tenemos también bastante propuesta y sé que les va a gustar muchísimo, todo tiene un reto en la vida', expresó Danna Paola.

En el clip, la actriz, que interpreta a 'Lu', una sensual y manipuladora joven de preparatoria, aparece teniendo relaciones sexuales mientras se baña.

Recientemente, Danna Paola también estrenó su más reciente tema 'So Good', que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Netflix vs Televisa

Las series de Netflix han cobrado gran popularidad, tanto que incluso ‘humilló’ a Like, programa de Televisa.

'Like' es una telenovela juvenil que fue estrenada a mediados de septiembre. Los promocionales del televisivo prometieron a la audiencia ser toda una sensación; sin embargo, al parecer no han cumplido las expectativas del público, y por si fuera poco, Netflix estrenó una serie con mejores referencias.

Netflix estrenó 'Élite', una serie juvenil que es dirigida por personas exitosas en tramas adolescentes, como Ramón Salazar, quien trabajó en Tengo ganas de ti, y que aseguró que el programa retratará problemas típicos de los jóvenes como el amor, las drogas, conflictos con los padres y el uso de redes sociales.

Por si fuera poco, la serie de Netflix tiene una atracción mexicana, pues Danna Paola forma parte del elenco de 'Élite'.

Danna Paola sorprendió a sus fans con su regreso a la pantalla chica y ahora cumplirá un nuevo reto, pues se desempeñará como una de las villanas de la historia.

Danna Paola protagonizó un desnudo y en dicho momento se ve a la mexicana completamente desnuda. (Foto: Netflix)

'Like' creó altas expectativas porque se dijo que sería la nueva versión de la exitosa telenovela Rebelde; no obstante, usuarios de redes sociales la han calificado de pretenciosa, pues no retrata bien a los jóvenes de la actualidad

Aunque los temas de ambos programas son similares, a diferencia de 'Like', 'Élite' ha sido bien recibida por el público.