“Daredevil: Born Again”, rodaje detenido por huelga de guionistas

Daredevil Born Again serie del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) que está siendo desarrollada por la plataforma streaming Disney Plus se convirtió este lunes en otra de las producciones afectadas por la huelga de guionistas en Hollywood considerando que tuvo que frenar sus filmaciones.

Según Deadline pese a que Disney tenía toda la intención de seguir con normalidad con el rodaje del show televisivo centrado en el “Diablo de Hell's Kitchen” que comenzó a principios de este 2023 y que tiene contemplado tener una duración de 18 meses, en este arranque de semana no le fue posible ya que una manifestación del Sindicato de guionistas se llevó a cabo en el lugar donde habían programado filmar en este día.

WGA members on strike set up a sunrise picket at Silvercup East, where they’re supposed to be filming “Daredevil,” but members of the Teamster Local 817 and IATSE Locals 829 and 52 are refusing to cross the picket line. #ShutItDown #SolidarityForever #WGAStrike #WGAStrong #1u pic.twitter.com/omg6xpQl48