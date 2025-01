Dark Horse Comics corta lazos con Neil Gaiman por escándalo sexual

Neil Gaiman, conocido autor de obras como “Sandman” y “Coraline”, ha sido apartado por Dark Horse Comics tras un impactante artículo publicado en New York Magazine, en el que varias mujeres lo acusaron de agresión sexual.

La noche del viernes 24 de enero, la editorial anunció en X (antes Twitter) que:

“Dark Horse toma en serio las acusaciones contra Neil Gaiman y ya no publicaremos sus obras. Confirmamos que la serie de cómics y el volumen recopilatorio de ‘Anansi Boys’ han sido cancelados”. Por su parte, Gaiman negó las acusaciones en una publicación en su blog: “Nunca he participado en ninguna actividad sexual no consensuada con nadie. Jamás”.

A pesar de las controversias, la adaptación televisiva de Amazon de ‘Anansi Boys’, programada para este año, no había sido afectada al momento de la publicación del artículo de New York Magazine.

No obstante, el impacto de las acusaciones ha generado una ola de consecuencias en la carrera del autor.

En julio, Tortoise Media reveló las primeras denuncias contra Gaiman a través de un podcast titulado “Master”, en el que cinco mujeres compartieron sus historias. El artículo de New York Magazine, titulado “No hay palabra segura”, amplificó esta narrativa al entrevistar a ocho mujeres, cuatro de las cuales ya habían participado en el podcast.

Entre las acusadoras se encontraban una niñera del hijo de Gaiman, una cuidadora de su propiedad en Woodstock, Nueva York, una fan que lo conoció cuando tenía 18 años, y una mujer que alegó haber sido agredida en su autobús de gira.

Varias señalaron que Gaiman tenía una inclinación por prácticas BDSM que, según ellas, no habían sido consensuadas previamente.

En su declaración pública, Gaiman admitió errores en la manera en que manejó algunas relaciones personales, escribiendo:

“Estuve emocionalmente inaccesible mientras estaba sexualmente disponible, centrado en mí mismo y no tan considerado como debería haber sido”.

Sin embargo, reafirmó su inocencia frente a las acusaciones de agresión sexual: “No estoy dispuesto a darle la espalda a la verdad, y no puedo aceptar ser descrito como alguien que no soy. No puedo ni voy a admitir haber hecho cosas que no hice”.

Gaiman enfrenta las consecuencias de acusaciones en su contra

Dark Horse Comics decidió cortar lazos con el autor, y varios proyectos de cine y televisión se han visto afectados.

Disney pausó su adaptación de ‘The Graveyard Book’, Netflix canceló ‘Dead Boy Detectives’, y aunque ‘The Sandman’ sigue programado para una segunda temporada en Netflix, Gaiman ha sido excluido de la producción de la tercera temporada de ‘Good Omens’, que concluirá con un episodio especial de 90 minutos.

Con información de Variety