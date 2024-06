David Corenswet sorprende con el nuevo traje de Superman en Cleveland

El actor David Corenswet fue captado, en las calles de Cleveland, Ohio, con el nuevo traje de Superman.

En esta locación se rodó la secuencia en la que Lois Lane, interpretada por Rachel Brosnahan, se recupera de un accidente y conoce al Último Hijo de Kriptón.

Los fotógrafos dejaron ver que la nueva vestimenta del Hombre de Acero, en la nueva etapa de DC Films, a cargo del cineasta James Gunn, luce con colores más luminosos.

Judianna Makovsky, quien trabajó con Gunn en Guardianes de la Galaxia, es la diseñadora de vestuario principal en esta producción.

De la trama sólo se sabe que el Superman de Corenswet estará en sus primeros días como superhéroe, pero aparecerá en un mundo donde habitan otros seres como él.

Superman, la cual pretenden estrenar en 2025, también ha tenido locaciones en Noruega y Atlanta.

I’ve NEVER been so excited to see the Daily Planet crew in a Superman movie until now 😩🙏🏻 pic.twitter.com/utWaJygFzF