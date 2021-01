“Deadpool 3” se une al Universo Marvel, tendrá clasificación “solo para adultos”

Ciudad de México.- Finalmente, tras varios rumores y suposiciones, queda confirmado: el Deadpool de Ryan Reynolds formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

La confirmación oficial viene por parte de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien dejó la puerta abierta para que el antihéroe desgarbado mida sus fuerzas a futuro con Doctor Strange o Capitana Marvel.

Además, otra buena noticia: mantendrá su calificación para mayores de 18 años.

Full disclosure: I showed them Spiderman 1 & 2 and told them it was Deadpool 1 & 2. #Deadpool3 https://t.co/N0IGDbpBK0