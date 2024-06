¡Debió doler! Peso Pluma se fractura durante concierto en Nueva York

Peso Pluma, el cantante de corridos tumbados, se fracturó un pie mientras bailaba durante un concierto como cabeza del festival musical Governors Ball, en Nueva York.

El exponente de reguetón y trap latino desató la euforia de su público en Estados Unidos al negarse a bajar del escenario después de la lesión que tuvo después de realizar un salto en el entarimado.

En videos difundidos en la red social X, los asistentes demostraron que al intérprete de "Ella Baila Sola" le costaba mantenerse de pie en medio de un enérgico show donde suele estar bailando y saltando al ritmo de su música.

Peso Pluma broke his foot during his set at @GovBallNYC — but that didn’t stop the Mexican phenom from performing.



More: https://t.co/BHcaIC3Ouj pic.twitter.com/tWdTn0cLJw