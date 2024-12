Decepciona ‘Kraven: El Cazador’ con 4,7 mdd recaudados en su estreno

Ni siquiera el abdomen marcado de Aaron Taylor-Johnson fue suficiente para que ‘Kraven: El Cazador’ triunfara durante su semana de estreno.

Tras varios retrasos en su calendario de estrenos, el spin-off de Marvel de Sony, la película, centrada en el antihéroe de los cómics, recaudó apenas 4,7 millones de dólares entre el viernes y las funciones de preestreno, proyectándose en 3 mil 211 salas de cine.

Este inicio también queda por debajo de los 6 millones que obtuvo en su día de apertura Madame Web, otra producción de Sony estrenada en el Día de San Valentín de 2024, que finalmente acumuló 43 millones en taquilla doméstica.

Box Office: 'Kraven the Hunter' Preys on Meager $4.7 Million Opening Day, 'Lord of the Rings: War of the Rohirrim' Debuting in Fifth https://t.co/b9Y70C5bGx — Variety (@Variety) December 14, 2024

Con ‘Kraven’, calificada para mayores de 18 años, el estudio parece estar cerrando el año con otro tropiezo en su universo de personajes relacionados con Spider-Man.

A pesar de sus modestas proyecciones iniciales de 13 millones para el primer fin de semana, alcanzar incluso esa cifra sería un desafío para una producción que costó 110 millones de dólares.

Dirigida por J.C. Chandor y protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, ‘Kraven: El Cazador’ ha enfrentado escepticismo desde su anuncio. Filmada hace casi tres años, el filme sufrió varios cambios de fecha desde su programación original para enero de 2023.

Aunque Sony ha tenido éxitos significativos con su trilogía de Venom, otros spin-offs como Madame Web y Morbius han fracasado tanto en la taquilla como ante la crítica. Lamentablemente, ‘Kraven’ parece seguir ese mismo camino, con una recepción negativa tanto del público como de los críticos.

El sitio CinemaScore le otorgó una calificación de C, incluso inferior al C+ recibido por Madame Web y Morbius. Aunque las películas con críticas negativas pueden beneficiarse de la taquilla navideña, el mal boca a boca y un inicio tan flojo dificultan cualquier posibilidad de redención.

Mientras tanto, otra franquicia también enfrenta dificultades este fin de semana.

The Lord of the Rings

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, de Warner Bros., debuta en el quinto lugar con una recaudación estimada de 2 millones de dólares entre el viernes y las funciones de preestreno en 2 mil 602 ubicaciones.

La precuela basada en el universo de Tolkien, dirigida por Kenji Kamiyama, ha recibido críticas moderadas y una calificación de B en CinemaScore. Aunque el presupuesto de 30 millones minimiza los riesgos financieros, Rohirrim parece haber sido concebida principalmente para conservar los derechos cinematográficos de las novelas de Tolkien.

New Line Cinema ya trabaja en su próximo proyecto, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, dirigido y protagonizado por Andy Serkis.

Dragon Ball y Demon Slayer

A pesar de estos desafíos, el anime ha demostrado en los últimos años que puede captar al público norteamericano. Ejemplos como Dragon Ball Super: Super Hero y Demon Slayer: Mugen Train debutaron con cifras superiores a los 20 millones de dólares, lo que subraya el potencial del género en este mercado.

Sin embargo, Rohirrim, a pesar de su asociación con una franquicia icónica como The Lord of the Rings, deberá demostrar que puede superar un inicio también decepcionante.

Con información de Variety