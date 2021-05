Demandan a Marilyn Manson (¡otra vez!) por agresión sexual

El cantante Marilyn Manson recibió una nueva demanda en su contra, esta vez de parte de una de sus ex asistentes, quien lo acusó de presunta agresión sexual, comportamiento abusivo y acoso, reportó TMZ.

La demandante, Ashley Walters, indicó en la querella que Manson solía tratarla mal cuando trabajaba para él, y que se jactó en varias charlas de que siempre se salía con la suya tras abusar sexualmente de diversas mujeres.

En los documentos legales Walters afirmó que tenía una grabación de video de una ocasión en la que el intérprete de "Sweet Dreams (Are Made of This)" le dijo que amaba cuando las niñas tenían semblante de haber sido violadas.

La acusante también afirmó que Manson le dirigía con regularidad ataques de rabia que él alimentaba con las drogas, y que le decía que quería asesinar a cada una de las mujeres con las que salía.

Walters contó uno de los supuestos episodios de agresión sexual que vivió por parte de su ex jefe ocurrió cuando lo conoció en persona en mayo del 2010, luego de que él la invitara a su casa en West Hollywood, le pidiera que se quitara la blusa y la inmovilizara en una cama para tratar de besarla y obligar a su mano a que se bajara los pantalones.

En el texto legal también se reportó que cuando Manson terminó su relación con Esme Bianco, estrella de Game of Thrones, en junio del 2011, la actriz le dijo a la presunta víctima que se alejara de él porque lo consideraba como un hombre peligroso; Bianco ya presentó su propia demanda contra el artista por agresión sexual.

Manson despidió a Walters tras enterarse de que ella sostenía una relación amistosa con Bianco, aunque la volvió a contratar una semana después y la obligó a trabajar durante 48 horas seguidas.

La celebridad dejó ir definitivamente a la acusante en octubre del 2011 pero, según ella, él continuó amenazándola física y verbalmente.

Un portavoz del famoso negó todas las acusaciones horas después del primer reporte al respecto.

