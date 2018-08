Demi Lovato cancela conciertos en México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a los problemas de salud de Demi Lovato, quien en días pasados estuvo a punto de perder la vida por una sobredosis de heroína, las presentaciones que la cantante y actriz que tenía programadas en México para septiembre fueron canceladas al igual que su gira por Sudamérica.

De acuerdo a El Sol de México, la empresa promotora de eventos ZIGNIA LIVE informó mediante un comunicado que desafortunadamente la artista suspende los "shows" de su “Tour tell me you love me” en espera de su pronta recuperación.

Lovato tenía previsto presentarse el 20 de septiembre en la Arena Ciudad de México de la capital del país y el 22 del mismo mes en la Arena Monterrey del estado de Nuevo León.

La compañía lamentó los inconvenientes causados y refrendó su compromiso por seguir realizando espectáculos del gusto del público a la par, informó que el proceso de reembolso para los fans que compraron sus boletos con tarjeta de crédito o débito y que el trámite será automático a sus cuentas.

Mientras que aquellos que adquirieron sus entradas en tiendas de conveniencia (Efectivo, Oxxo, Todito y Elektra) deberán acudir a las taquillas de la Arena Ciudad de México o Arena Monterrey según sea el caso del "show" con sus boletos e identificación para poder solicitar la devolución a partir del 20 de agosto.

Los fanáticos están tristes por la decisión pero conscientes del mal estado de salud en la que se encuentra la cantante. Habrá que esperar la decisión final tanto de la empresa como de Demi Lovato para saber si se decide retomar la gira de conciertos o suspenderla definitivamente.

Una lástima para los seguidores que querían verla en el escenario para deleitarse con su voz.