Demi Lovato ya está estable y junto a su familia

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La cantante estadounidense Demi Lovato está despierta y se recupera de forma satisfactoria junto con su familia, luego de haber sido hospitalizada por una presunta sobredosis, informaron representantes de la artista.

La estrella fue ingresada al mediodía de emergencia en el hospital Cedars Sinai de Los Ángeles por una aparente sobredosis de heroína, según medios del espectáculo, informa Excélsior.

"Demi está despierta y con su familia, quiere agradecer a todos por el amor, las oraciones y el apoyo"

"Demi está despierta y con su familia, quiere agradecer a todos por el amor, las oraciones y el apoyo", dijo su representante en un comunicado.

También te puede interesar: Hospitalizan a Demi Lovato por sobredosis de heroína

El texto indicó que alguna información que se ha difundido en los medios sobre Lovato "es incorrecta", y pidió "respeto a la privacidad y no especular, ya que su salud y recuperación son lo más importante en este momento".

La policía de Los Ángeles dijo el martes que respondió a una llamada a las 11:39 hora local a una casa en el 8000 de Laurel View Drive, en Hollywood Hills, para una víctima de una posible sobredosis, sin que las autoridades la identificaran, pero la casa de Demi se ubica en esa calle.

El portal TMZ, que citó una fuente confiable, informó que se trataba de la artista, que al parecer sufrió una sobredosis, y luego la revista People, citando una fuente anónima, informó que estaba "bien y estable".

Lovato lanzó una canción este verano llamada Sober (sobria), en la que detalla la experiencia con la abstinencia y posiblemente la recaída.

Famosos la apoyan

Tras la noticia, un grupo de famosos que han tenido alguna relación con la cantante la han apoyado y desean que se recupere lo más pronto posible.

Lady Gaga fue una de las grandes figuras de la música que ha querido lanzar su cariño a la ex chica Disney. “Todos deberíamos abrazar con amor a Demi Lovato. Estoy tan feliz de que estés viva. Gracias a Dios".

We should all wrap our arms of love around Demi Lovato. I am so happy you’re alive. Thank God. If I know my monsters as well as I believe I do, we all wish you self-compassion and inner peace. And may you receive the love so many have for you. #ImConfidentInDemi Demi, I love you. — Lady Gaga (@ladygaga) 25 de julio de 2018

“Te quiero Demi Lovato. Pensando en ti, en tu familia, en tus fans y en tus amigos. Rezando por ti y pensando en ti”, escribió Kesha.

La presentadora de televisión, Ellen Degeneres, destacó en Twitter: “Te quiero tanto Demi Lovato. Me rompe el corazón que esté pasando por esto. Ella es una luz en este mundo y le mando mi amor a ella y a su familia”.

Su ex novio y amigo Joe Jonas, con quien compartió adolescencia en las películas Camp Rock, también le escribió unas sentidas palabras. “Como todos nosotros estoy pensando en Demi Lovato ahora mismo. Ella necesita nuestras plegarias y nuestro apoyo. Todos sabemos lo fuerte que eres Demi”.

Like all of you I am thinking of @DDLovato right now. She needs our prayers and support. We all know how strong you are Demi. #prayfordemi — J O E J O N A S (@joejonas) 25 de julio de 2018

Su hermano, Nick Jonas, también le envió su apoyo a su amiga. "Como todos ustedes, estoy tocado por las noticias sobre Demi. Todos la queremos y necesitamos rezar para que se ponga bien. Es una luchadora".