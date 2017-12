¿'Échame la culpa' está siguiendo los pasos de 'Despacito'?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Difícilmente un tema supere este año el éxito de "Despacito", el tema de 2017. La misión es aún más complicada para Luis Fonsi, que debe competir contra su propio hit.

Sin embargo el clip de la canción "Échame la culpa", que el cantante y compositor puertorriqueño interpreta junto a la artista estadounidense Demi Lovato, se está convirtiendo en un verdadero fenómeno, informa el portal Infobae.

El video, que fue subido el pasado 16 de noviembre, superó en apenas tres semanas los 207 millones de reproducciones en YouTube y generó más de 160 mil comentarios de los fans.

También te puede interesar: Maluma te pone a bailar con 'Corazón' (video)

En Spotify el tema está en el 12° lugar del ranking global, mientras que en España llegó al puesto número uno, superando a "Sensualidad" de Bad Bunny y amigos. En los Estados Unidos "Échame la culpa" comenzó con mucha fuerza, pero en los últimos días cayó del puesto 47 al 76, mientras que en el Reino Unido también bajó del 46 al 60.

La canción se publicó apenas unas horas después de que Fonsi ganara cuatro Grammy Latinos por la canción "Despacito" que rompió todos los récords a nivel mundial. En la gala cantó su pegadizo tema, pero sin la presencia de su compatriota Daddy Yankee quien se negó a participar del gran evento, que se llevó a cabo en Las Vegas.

La semana pasada, Lovato protagonizó su nuevo y emotivo videoclip "Tell me you love me", junto al también actor, Jesse Williams (Grey's Anatomy) donde ambos viven un desgarrador momento, en el que se supone es el día más feliz de sus vidas.

En el videoclip, Williams interpreta al prometido de Lovato, quien le confiensa que no está listo y dejándola plantada en el altar para sorpresa de todos los asistentes y familiares, informa el portal Excélsior.