Demi Lovato reveló sus preferencias sexuales durante entrevista

EEUU.- Durante la entrevista en el programa “SiriusXM Show Radio Andy”, la ex estrella de Disney conversó con el anfitrión, Andy Cohen, del viaje de autodescubrimiento que la llevó a sincerarse sobre su sexualidad.

La intérprete, quien recientemente regresó a los escenarios en los premios Grammy, dijo: “Todavía lo estoy resolviendo”, “No les dije oficialmente a mis padres que me vi terminando posiblemente con una mujer hasta 2017”

La estrella del pop, se describe a sí misma como sexualmente fluida.

YouTube // SiriusXM

Lovato agregó: “Fue realmente emotivo, y muy hermoso. Después de que todo estaba hecho, estaba temblando y llorando. Me sentí abrumada, tengo padres increíbles. Fueron un gran apoyo”

Demetria Devonne Lovato, de 27 años, dijo que su padre no estaba para nada sorprendido, recordando algunas de sus canciones como “Cool for the summer”, pero fue con su madre con quien la intérprete tuvo dificultades para abrirse.

Por último, la cantante que interpretará el himno estadounidense en el Super Bowl LIV, comentó: “No se si voy a tener hijos este año o en 10 años, no se si lo haré con una pareja o sin ella, porque las mujeres no necesitan parejas”.

(con información de E!, Tribuna y Quien)