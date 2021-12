Billie Eilish reveló hace un par de días como la pornografía tuvo un efecto negativo en su vida, tras tener exposición al contenido para adultos siendo una menor de edad.

Este lunes la cantante de pop estuvo como invitada en el programa The Howard Stern Show, ahí contó sobre su experiencia con el cine para adultos

Detalló que esta “costumbre” le daba cierta seguridad para sentirse como si fuera alguien genial y “uno de los chicos”

“As a woman, I think porn is a disgrace. I used to watch a lot of porn, to be honest. I started watching porn when I was like 11. I think it really destroyed my brain and I feel incredibly devastated that I was exposed to so much porn.” - Billie Eilish pic.twitter.com/VTs2e8MaBH