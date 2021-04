Billie Eilish confirma fecha de lanzamiento de su álbum “Happier Than Ever“

Billie Eilish a través de su Instagram confirmó que lanzará su segundo álbum “Happier Than Ever“ el próximo 30 de julio.

"Esta es mi cosa favorita que he creado en mi vida y estoy súper emocionada, nerviosa y ansiosa por que ustedes lo escuchen. Ni siquiera puedo decirles (lo bueno que es)", escribió en la red social. "Nunca había sentido tanto amor por un proyecto como lo hago por éste. Espero que sientan lo mismo que yo siento. Por cierto, también habrá nueva canción este jueves a las 9am", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish)

Este seguimiento anticipado a su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, llega un día después de que Eilish publicara un clip de 15 segundos de la canción principal de esta nuevo , en el que se le escucha cantar: "When I'm away from you / I'm happier than ever".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish)

Eilish explicó recientemente cómo el tiempo de inactividad proporcionado por la pandemia de coronavirus le permitió volver al estudio.

"No creo que hubiera hecho el mismo álbum, si no fuera por el Covid", le dijo al presentador Stephen Colbert en su programa de entrevistas. "Eso no significa que el disco se trate del Covid en absoluto, es solo que, cuando las cosas son diferentes en tu vida, tú eres diferente. Así es como es".

También te puede interesar:

Billie Eilish, Pheonix y Rooney Mara regalan hamburguesas veganas a jóvenes sin hogar

Todo lo que debes saber de Billie Eilish antes de ver su documental

Billie Eilish se alía con Fender y lanza a la venta su Ukelele oficial