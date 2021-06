El actor Héctor N. fue detenido y puesto a disposición de la autoridad para ser trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, así lo informó su abogado José Luis Guerrero Mendoza.

El letrado explicó que cinco personas, una mujer y cuatro hombres, llegaron al domicilio del histrión, quien en ese momento se encontraba lavando un automóvil en la calle y según el representante legal no tenía el conocimiento de que su cliente haya sido puesto a disposición de un juez de control.

"A pesar de los hechos no se tiene en este momento conocimiento formal que haya sido puesto a disposición de un juez de control", aseguró Guerrero para "Ventaneando".

A pesar de que el representante legal de Héctor N. considera este hecho como irregular, explicó que se promovió un amparo a finales del mes de abril, el cual le negaron al actor, porque según el abogado la Fiscalía no tenía ningún mandamiento en su contra.

"Hay un desconocimiento de la presunta imputación que tenía el señor Parra por parte de su hija (Alexa Parra) y su esposa (Ginny Hoffman) acudimos más de cuatro ocasiones ante el ministerio público, donde se personó el señor Héctor (...). Se promovió un amparo todavía a finales del mes de abril, principios del mes de mayo y la Fiscalía General de la Ciudad de México todavía señalaba que no había ningún mandamiento en contra".

Pese a que comentó que Héctor N. ya estaba siendo trasladado al Reclusorio, Guerrero aclaró que ni él ni la familia saben algo, ya que sólo se han guiado por lo que dicen los medios de comunicación.

Este miércoles será la primera audiencia del actor Héctor N., luego de ser detenido por la denuncia de abuso sexual en contra de su hija Alexa N.

Así lo dio a conocer la actriz Ginny Hoffman, expareja del actor, a través de un comunicado con fecha de este 15 de junio.

De acuerdo con Hoffman, ya está trabajando junto a su equipo legal, pero por el momento no puede hacer ninguna declaración pública hasta después de la primera audiencia.

En 2020, su hija Alexa N. confirmó la información publicada por una revista de espectáculos señalando que nadie la manipuló para decir que su padre biológico había abusado sexualmente de ella cuando era una niña.

"Me gustaría que si alguien lo ve y está pasando por algo parecido y le puedo ayudar en algo, me pueden buscar personalmente o lo que sea y los voy a poder ayudar en lo que necesiten. Si mi mamá no había dicho nada es porque yo se lo pedí, es algo de mi pasado pero ya era hora de pararlo", comentó Alexa en agosto del 2020.