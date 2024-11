Diddy Combs ‘festeja’ su cumpleaños 55 sin lujos y tras las rejas

A diferencia de sus cumpleaños pasados, donde se rodeaba de lujos, alcohol y descontrol total, este lunes 4 de noviembre, ‘Diddy’ Combs está ‘celebrando’ sus 55 años dentro de prisión y junto a cientos de reos.

Este 2024 no ha sido un buen año para el rapero estadounidense, quien ahora tendrá que pasar un día especial con una comida sencilla en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York.

Esta mañana, New York Post reportó que ‘Diddy’ consumió de desayuno una selección de galletas, papas doradas al horno, pan y avena, alimentos muy alejados del caviar y la champaña que acostumbraba tener en sus fiestas lujosas.

Posteriormente, el menú de almuerzo en la cárcel donde permanece alejado de varios reos, fue de pizza con queso, ensalada de pasta italiana y legumbres verdes, mientras que para la cena podrá elegir entre arroz frito con pollo o tofu con frijoles negros y zanahorias.

