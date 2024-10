La comida es la 'parte más difícil’ de la vida de Diddy en prisión

El infierno que vive actualmente Sean 'Diddy' Combs no tiene que ver con la crítica de su caso a nivel mundial, ni siquiera con el peso de la ley. En realidad, el verdadero calvario que enfrenta es con respecto a la comida.

Agnifilo detalló la complicada situación que vive su cliente tras las rejas a los periodistas a las afueras de un tribunal federal en Manhattan después de una conferencia de estado, reportó People.

El jueves 10 de octubre, el juez de la Corte Federal de Manhattan, Arun Subramanian, fijó la fecha del juicio de Combs por tráfico sexual para el 5 de mayo de 2025.

Actualmente, Combs se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, mientras espera su juicio.

El 20 de septiembre, People informó anteriormente que el día del rapero en prisión comenzaba a las 6:00 de la mañana con un desayuno que consistía en cereales, fruta y un pastel.

Entre semana, el almuerzo se sirve a las 11:00 de la mañana y la cena se sirve después del recuento de personas a las 4:00 de la tarde.

A federal appeals court judge has ruled to keep Sean “Diddy” Combs locked up while he makes a third bid for bail in his sex trafficking case, which is slated to go to trial in May.



Legal Affairs Reporter @meghanncuniff joins us for more on the case.https://t.co/9M1UlRs07Y pic.twitter.com/2PVd6DW9ao