“Diego y yo” de Frida Kahlo se subasta por 34.9 millones de USD

El pasado martes 16 de noviembre, “Diego y yo” logró venderse en Nueva York por 34.9 millones de dólares, cuadruplicando el anterior máximo histórico de la propia pintora mexicana que era de 8 millones de dólares conseguido en 2016.

Completado en 1949 y símbolo de una relación apasionada y desastrosa, el autorretrato cuenta con pequeñas dimensiones de 30 cm de alto y 22.4 cm de ancho, en donde se encuentra Kahlo en primer plano y con la imagen de Diego Rivera centrada en la frente.

A través de un comunicado de prensa posterior a la subasta, la casa de subastas Sotheby´s afirmó que el precio “coloca a Frida Kahlo en medio de los grandes titanes de la historia del arte”.

#AuctionUpdate: Frida Kahlo’s 'Diego y yo (Diego and I)' was acquired by the Eduardo F. Costantini Collection, a renowned collector with a longstanding commitment to supporting Latin American art and artists, and founder of Malba, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. pic.twitter.com/Us3sZNZZhN