Dior suspende colaboración con Travis Scott tras la tragedia de Astroworld

La marca de moda Dior suspendió indefinidamente la colaboración con la casa Cactus Jack, propiedad de Travis Scott, la cual se tenía prevista para el próximo verano 2022, luego de la trágica estampida en el Festival de Astroworld en la que se vieron señalados los raperos Scott y Drake.

"Por respeto a todos los afectados por los eventos trágicos en Astroworld, Dior ha decidido posponer indefinidamente el lanzamiento de los productos de la colección Cactus Jack", afirmó la compañía en un comunicado de prensa a WWD.

La esperada colección se trataba de un conjunto entre Scott y el reconocido diseñador Kim Jones, la cual estaba inspirada en Texas e implicaba la primera colaboración con un músico, así como la primera vez que permitían la modificación del logotipo.

Anteriormente, el rapero ya había colaborado con Nike y Jordan, así como con la cadena de McDonald's y con Epic Games, a través del concierto virtual para el popular videojuego Fortnite.

.@Dior has postponed its Cactus Jack collaboration indefinitely out of respect to everyone affected by the events of the Astroworld Festival. https://t.co/hi4BXLqjgd