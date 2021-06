‘Loki’ el dios del engaño resulta ser de género fluido

ESTADOS UNIDOS.- Tal parece que la inclusividad, es marca distintiva de Marvel Studios, pues, según reveló una imagen que aparece en un avance del filme, el protagonista de la nueva película de Marvel, 'Loki', ha resultado ser de género fluido.

Al inicio del video difundido en redes sociales por Marvel Studios se muestra una hoja del expediente del personaje en la que constan varios datos de Loki Laufeyson. Uno de ellos no pasó desapercibido: en la sección que indica su sexo, se señala que es "fluido".

