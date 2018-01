El emotivo discurso del director de 'Coco' dedicado a México

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- "Coco no podría existir sin la gente maravillosa de México y la hermosa tradición del Día de Muertos", dijo el director Lee Unkrich sobre el escenario de la entrega 75 de los Globos de Oro. La película fue estrenada internacionalmente en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia.

Y quienes más lo festejaron fueron los millones de mexicanos identificados con la cinta, incluyendo a Guillermo del Toro y Salma Hayek, quienes también aplaudieron felices el premio durante la ceremonia, informa el portal Quién.com.

"El corazón se me sale del pecho. Gracias a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por este honor. Gracias hasta el último miembro del talentoso crew de Coco, quienes dieron todo durante esto seis años que pasamos haciendo la película. Gracias a los productores ejecutivos de Disney y Pixar por confiar en nosotros para contar esta historia única y por empoderarnos para contarla con respeto y dignidad que merecía", añadió Ulkrich.

El director subió al estrado acompañando de Adrián Molina, codirector de ascendencia mexicana, y la productora Darla K. Anderson. Minutos antes, la cinta se quedó a poco de ganar la terna a Mejor Canción Original, que finalmente se quedó "This is me", de The Great Showman.

Por otro lado, Guillermo del Toro quien se quedó con el Globo de Oro a Mejor Director, por "The Shape of Water", filme que describió carta de amor a la cinematografía, también dio un 'speech' emotivo.

"Desde niño he sido fiel a los monstruos. Me han salvado y absuelto, porque creo que los monstruos son los santos patrones de nuestras imperfecciones y nos permiten la posibilidad de fallar y seguir adelante. Durante años he elaborado historias de color, luces y sombras y en muchas instancias, en tres ocasiones especiales, estas historias me han salvado la vida", agradeció el tapatío.

En su mensaje, el que agradeció especialmente a las mujeres de su elenco, encabezadas por Sally Hawkins y Octavia Spencer y habló de las dificultades de los directores por levantar proyectos. "Como directores, estas cosas no se crean sólo en las filmografías; nosotros hacemos un pacto con un demonio al que damos nuestra vida por un registro fílmico".