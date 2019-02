'Te fallé': Se disculpa Gabriel Soto con Geraldin Bazán (video)

Agencia

MIAMI.- Gabriel Soto se disculpó públicamente con su ex esposa Geraldine Bazán por medio de un revelador video, en él el actor expresó su deseo de finalizar los dimes y diretes que protagonizan junto con su nueva pareja Irina Baeva.

De acuerdo a Vanguardia, el actor se encuentra visiblemente preocupado por la ola de ataques que tanto él como su actual pareja, Irina Baeva, han recibido en redes sociales, esto a raíz del video en el que Bazán reveló la forma en que presuntamente fue engañada por su pareja y acosada por su nueva novia: “quiero empezar diciendo y dándote las gracias Geraldine, por haber compartido conmigo 10 años de nuestras vidas, gracias por tu amor, por tu paciencia, y por haber estado conmigo, pero sobre todo lo más importante, por haberme dado lo más preciado, lo más amado que tenemos que son nuestras hijas”.

Meditando sobre su proceder, el artista mexicano agregó: “A lo mejor me vas a decir que en algún momento te fallé. Y sí, tienes toda la razón. Te fallé”.

De la misma manera, el histrión recordó que el punto más complicado de su relación con la madre de sus hijas fue cuando se le señaló de ser el padre del hijo de su colega Marjorie de Sousa, y con voz entrecortada, declaró: “perdóname por haber puesto a nuestra familia en esa situación, a nuestras hijas. No fue mi intención. Toda esa información tergiversada, manipulada, sacada de contexto nos dañó profundamente, nos hizo un daño moral irreversible”.

Al respecto del proceder de su actual pareja, el actor explicó: “Si te incomodó el actuar de Irina creo que ella también está viviendo su propia historia y no tiene ningún rencor, ningún dolo, ningún nada. Ningún sentimiento negativo hacia ti, mucho menos hacia las niñas, ni mucho menos hacia lo que vivimos. Ella respeta y respetará siempre tu versión, aunque no la comporta, pero la respeta. Así como yo también te digo que respeto la nueva relación en la que estás, en la cual deseo que realmente seas muy feliz, que encuentres esa felicidad que a lo mejor yo no te pude dar”.

Por el momento ni Bazán ni la pareja de Soto, Irina Baeva, han emitido ningún comunicado al respecto.