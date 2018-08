Disney ignora a fans y elenco: James Gunn está fuera

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- ¿Quién es el indicado para dirigir la tercera parte de Guardians of the Galaxy? Al parecer ni siquiera Marvel Studios lo tiene claro. Lo que sí: James Gunn no va más.

Tras el escándalo en la cuenta de Twitter de James Gunn que culminó con su despido, Guardians of the Galaxy Vol. 3 se encuentra sin cabeza, y aunque los protagonistas de las dos películas previas y los mismos fans pidan fervorosamente el regreso del director, la productora no dará marcha atrás.

También te puede interesar: Elenco de Guardianes de la Galaxia habla sobre James Gunn

De acuerdo con Variety, ni Taika Waititi, Joe y Anthony Russo o Jon Favreau figuran para realizar la tercera parte del grupo de rufianes reivindicados, sin embargo, las razones de estas negativas se debe a la urgencia de lanzar los más pronto posible el tercer volumen de la saga.

El volumen 3 de Guardians of the Galaxy sigue sin cabeza pese a que ya se manejen varios candidatos. Algo es cierto: Taika Waititi no va

De acuerdo con Variety, ni Taika Waititi, Joe y Anthony Russo o Jon Favreau figuran para realizar la tercera parte del grupo de rufianes reivindicados, sin embargo, las razones de estas negativas se debe a la urgencia de lanzar los más pronto posible el tercer volumen de la saga.

Otra posibilidad que se llegó a comentar en las redes sociales (menos probable que las anteriores) fue la de Karen Gillan al relevo de Gunn, dada la experiencia como directora de la actriz que en la saga da vida al personaje de Nébula.

Gillan ya había manifestado su interés en dirigir para Marvel antes del escándalo de Gunn, cuando en mayo se ofreció para dirigir una posible película con superheroínas de este universo.

“Sé de lo que hablan las actrices de Marvel y estamos todas de acuerdo. No sé si sucederá o no, pero estaríamos todas dispuestas”, dijo la escocesa.

El escándalo

Gunn fue despedido por Marvel luego de que salieran a la luz una serie de mensajes que el director publicó hace siete años en Twitter, en los que bromeaba con temas como la pedofilia y la violencia sexual.

Ante el cese del director los protagonistas de las películas de Guardians of the Galaxy escribieron una carta de apoyo, solicitando su regreso a la cabeza del proyecto.

El suceso, por otra parte, no fue recibido de igual manera por el resto de los protagonistas de los filmes del universo cinematográfico de Marvel. Chris Evans y Chris Hemsworth dejaron de seguir al cineasta en Twitter, lo que llevó a otra ronda de conjeturas.