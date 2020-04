Disney prepara la versión live-action de 'Robin Hood'

México.- Las versiones live-action de los clásicos animado de Disney han tenido gran éxito en taquilla y el público los ha recibido de buena manera por lo que el estudio ya prepara su próximo remake en acción real: Robin Hood.

Según información de Variety, le preproducción de este nuevo filme ya ha iniciado y, al parecer, los primeros que se han sumado a este proyecto son Carlos López Estrada como el director de esta nueva versión de Robin Hood, Justin Springer como productor y Kari Granlund, quien será la encargada del guión después de su trabajo en el live-action de La Dama y el Vagabundo de Disney Plus.

Según se reveló, esta nueva versión no humanizará a los personajes, ya que la producción utilizará un recurso de animación realista para traerlos a la vida real, tecnología similar usada en El rey león (2019).

La cinta animada de Robin Hood fue estrenada en 1973. La trama está basada en la famosa leyenda popular que cuenta las aventuras de un ladrón que se dedica a robar a los ricos para repartirlo a los pobres y quien, según la leyenda, se opuso a la opresión del rey de Inglaterra Juan Sin Tierra, aunque en la versión de Disney el protagonista es un zorro y la historia se desarrolla en un mundo habitado por animales antropomórficos.

Al no ser uno de los clásicos más recordados de Disney, este remake llegará de forma exclusiva al servicio de streaming Disney Plus. Por el momento no hay una fecha tentativa de estreno.

Con información de Tonica.