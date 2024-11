Diversión en prisión: así es la vida de 'Diddy' Combs tras las rejas

Aunque se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, Sean 'Diddy' Combs parece mantener un estilo de vida que se asemeja al lujo al que estaba acostumbrado.

La unidad 4 North, donde cumple su condena, es conocida por albergar a reclusos de alto perfil, y se dice que las normas en esta área son más flexibles en comparación con otras partes de la prisión, informó New York Post.

Entre sus características, se destaca la presencia de mesas de air hockey y una zona de dormitorio compartida, con una privacidad mínima.

Un detalle polémico es que la unidad tiene ‘pequeños agujeros en las rejas de una de las habitaciones’, lo que permite que los prisioneros vean y hablen con las mujeres que se encuentran en el piso inferior.

"Tienen pequeños agujeros. Si te recuestas, puedes mirar a través de los agujeros y hablar con las mujeres que están un piso más abajo y verlas", dijo Gene Borrello, ex agente de la mafia y ex recluso, al medio internacional.

¿Continúan las fiestas sexuales de Diddy en prisión?

Este detalle ha generado especulaciones sobre si Combs, quien enfrenta cargos por tráfico sexual y crimen organizado, podría continuar organizando eventos clandestinos similares a los llamados ‘Freak-Offs’ (orgías en las que trabajadoras sexuales eran supuestamente contratadas para su placer y el de sus cómplices).

Borrello afirmó que, aunque el acceso a las mujeres es limitado, ‘Diddy’ podría, en teoría, continuar con sus presuntas actividades si lo deseara.

A pesar de las insinuaciones de que las mujeres en el MDC no son de la misma ‘calidad’ que las modelos o trabajadoras sexuales vinculadas a sus fiestas previas, algunos ex reclusos, como G-Lock, miembro de una pandilla, afirman que las reclusas tampoco son tímidas, mostrando comportamientos provocativos.

Una vida de lujo lejos de Hollywood

En cuanto a su vida cotidiana, Combs disfruta de ciertos privilegios que le permiten un nivel de comodidad superior al de los prisioneros regulares.

A diferencia de las celdas estándar, su unidad está diseñada más como un dormitorio con algunas opciones de entretenimiento, como ver películas, jugar juegos de mesa o practicar deportes, como ping-pong y ejercicios en el gimnasio.

No obstante, la comida no es la de lujo que estaba acostumbrado a recibir, pues el intérprete de ‘I'll Be Missing You’ se ha tenido que conformar con sándwiches de pollo, hot-dogs y muslos de pollo, en lugar de sus anteriores manjares como pasta con trufa y langosta.

El confinamiento también trae consigo restricciones severas. Los reclusos solo tienen 300 minutos al mes para hablar por teléfono, lo que limita considerablemente el contacto con el mundo exterior. Según fuentes cercanas al medio, ‘Diddy’ pasa un promedio de solo 10 minutos al día hablando por teléfono.

La situación de Combs sigue desarrollándose y se espera que estas demandas y respuestas de su equipo legal sean el centro de atención en los próximos meses, mientras se prepara para el juicio que comenzará el 5 de mayo de 2025.

Con información de Reforma y New York Post