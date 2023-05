Dolph Lundgren protagonizará spin-off de “The Witcher”

Netflix quiere seguir expandiendo la franquicia de The Witcher prueba de ello es que está desarrollando un nuevo spin off el cual será protagonizado por Dolph Lundgren, así lo habría revelado el actor al medio sueco Aftonbladet.

Además de dejar entrever que las filmaciones se están llevando a cabo en Sudáfrica, aunque se reservó de que proyecto se trata exactamente y a que personaje podría interpretar en el show televisivo.

Medios especializados como Collider podría tratarse en el programa centrado en “Las Ratas”, en los libros originales de The Witcher escritos por Andrzej Sapkowski, se trata de un grupo de criminales jóvenes que se unen después de que la Guerra en el continente destruyera sus vidas.

Lundgren es mejor conocido por interpretar a Iván Drago en la franquicia de Rocky apareciendo en la cuarta y quinta entrega retomando su papel en “Creed II”, además de dar vida a Gunner Jensen en la saga de Los indestructibles, también fue el Rey Nereus en Aquaman.

Se desconoce si Dolph eventualmente aparecerá en la serie principal de The Witcher la cual afrontará cambios importantes, recordando que la tercera temporada será la última con Henry Cavill en el papel de Geralt de Rivia, para el cuarto ciclo el cazador de monstruos será retratado por Liam Hemsworth.

Dolph Lundgren reveals he is starring in a ‘WITCHER’ spin-off, currently filming in Africa.



(via: https://t.co/6uoK6STQ7s) pic.twitter.com/TbRi3MT9sI