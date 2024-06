Fallece Donald Sutherland, el presidente Show en Los Juegos del Hambre

Donald Sutherland, el prolífico actor canadiense conocido por su trabajo en cine y televisión, ha fallecido a los 88 años. Su hijo, Kiefer Sutherland, confirmó la noticia el jueves, aunque no se han revelado más detalles sobre su muerte.

Sutherland, con una carrera que abarcó desde "M.A.S.H." hasta "The Hunger Games", (Los juegos del hambre) en donde interpretó al presidente Snow, dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento. Conocido por sus papeles poco convencionales, interpretó personajes icónicos como Hawkeye Pierce en "M.A.S.H." de Robert Altman, el comandante de tanque hippie en "Kelly's Heroes" y un profesor dopado en "Animal House".

A lo largo de las décadas, Sutherland demostró su versatilidad en películas como "Ordinary People" de Robert Redford y "JFK" de Oliver Stone. Más recientemente, protagonizó las películas de "The Hunger Games" y la serie limitada de HBO "The Undoing". Su libro de memorias, "Made Up, But Still True", se publicará en noviembre.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT