Suzanne Collins anuncia nuevo libro de ‘Los Juegos del Hambre’

La escritora Suzanne Collins ha sorprendido a sus fanáticos al anunciar la llegada de un nuevo libro de ‘Los Juegos del Hambre’ titulado 'Sunrise on the Reaping’ (Amanecer en la Cosecha).

La empresa editora de libros estadounidense Scholastic reveló que ‘Sunrise on the Reaping’ estará situado veinticuatro años antes de los eventos de Katniss y Peeta, comenzando en la cosecha de los quincuagésimos Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

De acuerdo al anuncio oficial de Scholastic, el libro estará disponible a partir del 18 de marzo de 2025.

Just Announced: A NEW Hunger Games novel by Suzanne Collins coming March 18, 2025! Pre-Order today! #TheHungerGames pic.twitter.com/Se7LdU8atv

Esta noticia emocionó a los fieles fanáticos de Collins, especialmente porque en estos mismos juegos es que Haymitch Abernathy participó como tributo del distrito 12.

A pesar de que la empresa editorial no dio más detalles sobre la próxima historia postapocalíptica, los usuarios en redes sociales aseguran desde el fondo de sus corazones que Haymitch será el personaje principal.

Los fanáticos de ‘Los Juegos del Hambre’ son los más afortunados en estos momentos, ya que en realidad recibieron un premio doble.

La productora Lionsgate compartió en X (antes Twitter) que la película de ‘Sunrise on the Reaping’ llegará el 20 de noviembre de 2026 a los cines de todo el mundo.

Welcome to the Second Quarter Quell.



The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – in theaters November 20, 2026. pic.twitter.com/nuRcxtDZ7B