Ella era Doris Day, actriz que pone de luto al cine

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El cine está de luto hoy; la cantante y actriz Doris Day, cuyos dramas de cine, musicales y comedias de “sexo inocente” la convirtieron en una de las mejores estrellas en los años 50 y 60 y la colocaron entre las actrices más populares de la historia, ha fallecido a los 97 años.

“Doris Day Animal Foundation” confirmó que Day murió el lunes temprano en su hogar de Carmel Valley, California.

Con su belleza rubia y su brillante sonrisa, fue una de las mejores generadoras de taquilla, conocida por películas como “Pillow Talk” y “That Touch of Mink” y por canciones como “Whatever Will Be, Will Be (Qué Será, Será) de la película de Alfred Hitchcock, “El hombre que sabía demasiado “.

Fue una activista protectora de animales

Fue en 1978 cuando la protagonista de “Romance on the High Seas” (1948) y conductora de “The Doris Day Show” (1968-73) creó Doris Day Pet Foundation, hoy conocida como Doris Day Animal Foundation, organización sin fines de lucro que ayuda a animales desprotegidos.

También te puede interesar: Muere "Chewbacca" a los 74 años

“Comencé en 1978 cuando más de 17 millones de mascotas sin hogar eran sacrificadas anualmente y la esterilización era prácticamente desconocida”, expresó la intérprete, den una entrevista que brindó a The Hollywood Reporter en abril.

Como defensora de los animales, Doris quiso aprovechar su estatus de celebridad que ya tenía para crear conciencia al respecto.

Desde entonces mucho ha cambiado, actualmente hay más conciencia sobre los derechos de los animales “y las tasas de eutanasia se han reducido a aproximadamente 2.5 millones, pero aún queda mucho por hacer”, indicó Doris.

“Descubrí que, sin importar cómo sean los tiempos, a las personas les gusta dar a lo que les importa. En mi caso mi pasión por mis amigos de cuatro patas y otros animales radica en que siempre brindan amor cuando más lo necesitamos”, dijo en su momento.

Historia de una estrella

Nacida de una madre profesora de música y ama de casa, Doris había soñado con una carrera de baile, pero a los 12 años sufrió un accidente paralizante: un tren en el que se encontraba fue impactado por otro y su pierna se fracturó.

Escuchando la radio mientras se recuperaba, comenzó a cantar junto a Ella Fitzgerald, “tratando de captar las formas sutiles en que sombreaba su voz, la forma casual pero limpia en que cantaba las palabras”.

Después comenzó a cantar en una estación de radio de Cincinnati, luego en un club nocturno local, y luego en Nueva York.

Contrajo matrimonio a los 17 años con el trombonista Al Jorden, mismo que terminó cuando, según ella, la golpeaba cuando tenía ocho meses de embarazo.

Ella dio a luz a su hijo, Terry, a principios de 1942. Su segundo matrimonio también duró poco. Regresó a la banda de Les Brown después de que se disolvió el primer matrimonio.

La carrera de Doris Day en Hollywood comenzó después de que ella cantó en una fiesta de Hollywood en 1947.

Después de su temprana fama como cantante de banda y una temporada en Warner Bros, Day ganó los mejores años de su carrera con “Love Me or Leave Me”, la historia de la cantante Ruth Etting y su mafioso marido-gerente. Inicialmente se resistió a participar en ella, pero la película de 1955 se convirtió en un rotundo éxito de taquilla.

Doris encontró su mayor éxito en comedias sensuales y elegantes, comenzando con su papel nominado al Oscar en “Pillow Talk”. Ella y Hudson eran dos neoyorquinos que compartían una línea telefónica de fiesta y al principio se odiaban.

Siguió con “The Thrill of It All”, interpretando a un ama de casa que gana fama como cantante de televisión para disgusto del obstetra esposo James Garner. Los dueños de los teatros de la nación la votaron como la mejor estrella de la producción de dinero en 1960, 1962, 1963 y 1964.

Con la tendencia de las películas a un sexo más explícito, Doris se retiró del cine y recurrió a la televisión para recuperar sus finanzas. “The Doris Day Show” fue un éxito moderado en su carrera de 1966-1973 en CBS.

(Con información de Reporte Índigo)