Por filtración, Dua Lipa adelanta el estreno de su álbum

México.- La cantante británica Dua Lipa, manifestó que el lanzamiento de su nueva producción discográfica será adelanto para el próximo 27 de marzo, esto luego de que varios sitios de internet filtraran el material que estaba programado a estrenarse el 3 de abril.

La intérprete de “IDGAF” y “New Rules”, compartió, por medio de una trasmisión en vivo en redes sociales, sentirse confundida sobre si este es el mejor momento para sacar su segundo álbum de estudio, el cual lleva por nombre Future Nostalgia: "He tenido un poco de conflicto sobre si es lo correcto hacer durante este tiempo porque mucha gente está sufriendo".

“Estoy muy emocionada y feliz de que salga. Estoy emocionada de que lo escuchen. Ya saben, saquen lo mejor de él. Espero que les traiga felicidad, los haga bailar y estén orgullosos de mí”, puntualizó la cantante, quien a lo largo de su trasmisión no pudo evitar las lágrimas.

“Cada vez que hablo de mi álbum, me emociono y siento que se me saltan las lágrimas un poco, en gran parte por los acontecimientos y la incertidumbre de las últimas semanas”, destacó Dua, quien previo al lanzamiento oficial del álbum, ya estrenó los temas Don’t Start Now y Physical, que han tenido buen recibimiento entre el público.

Asimismo, Lipa adelantó que el próximo miércoles estrenará Break My Heart, tema de su autoría en colaboración con Alexandra Tamposi, Stefan Johnson, Andrew Farriss, entre otros. Aleatoriamente también publicará el video oficial de la canción.

La cantante explicó que mañana martes revelará las nuevas fechas de su gira por Europa y el Reino Unido, y platicó que los boletos comprados previamente, serán válidos para los conciertos reprogramados.