Hoffman vuelve a ser noticia, tres denuncias más de acoso

LOS ÁNGELES.- Dustin Hoffman, enfrenta tres acusaciones más de conducta sexual inapropiada, con lo que se une a las figuras de Hoolywood que se han visto envueltas en escándalos de acoso.

De acuerdo con Notimex, una de las que acusa al dos veces ganador del premio Óscar como mejor actor, es la dramaturga Cori Thomas, quien afirmó que el actor se mostró desnudo ante ella en una habitación de un hotel en 1980, cuando ella tenía 16 años y era amiga de la hija de Hoffman.

Por su parte, Melissa Kester señaló que el actor la agredió sexualmente en un estudio de grabación en 1987, cuando ella rastreaba un audio para la película "Ishtar". En ese entonces ella una recién graduada de la universidad.

Una tercera mujer, que prefirió guardar el anonimato, manifestó que Hoffman la agredió en la parte trasera de una camioneta y luego la presionó para mantener un encuentro sexual que, según ella, la dejó traumatizada.

Por su parte, la actriz Kathryn Rossetter acusó en un artículo de The Hollywood Reporter que el actor la acosaba sexualmente cuando montaron la obra "A Death of a Salesman", en la década de 1980.

En una carta dirigida a Variety, el abogado del actor, Mark A. Neubauer, calificó las acusaciones de "falsedades difamatorias".

En noviembre pasado, Anna Graham Hunter escribió un artículo publicado por The Hollywood Reporter, en el que acusaba a Hoffman de acosarla sexualmente cuando tenía 17 años y era asistente de producción en el set de su película "The Death of a Salesman", en 1985.

Tras la publicación, Hoffman emitió una declaración para disculpárse: "Tengo el mayor respeto por las mujeres y me siento terrible de que cualquier cosa que haya hecho, la haya puesto en una situación incómoda", dijo Hoffman en el comunicado. "Lo siento. No refleja quién soy", remató.