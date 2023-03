Ed Sheeran revela colaboración con J Balvin, Daddy Yankee y Shakira

Mientras Ed Sheeran se prepara para promocionar su nuevo álbum Subtract, compartió detalles sobre su material inédito y sus próximas colaboraciones con artistas latinos.

El cantautor es conocido por darle al mundo las baladas más románticas de los últimos años pero también hace eco por sus múltiples colaboraciones con otros artistas, ya sea cantando, componiendo o escribiendo.

En una reciente entrevista con Rolling Stone, el británico dio a conocer sus próximas colaboraciones con artistas latinos como J Balvin, Daddy Yankee y Shakira.

