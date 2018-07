Ed Westwick, libre de cargos por caso de abusos contra tres mujeres

Agencia.-

LOS ÁNGELES.- El maremoto de denuncias de abusos sexuales por parte de actrices y actores ha sacudido a Hollywood. Los fiscales de Los Ángeles rechazaron presentar cargos contra el astro de Gossip Girl Ed Westwick luego de una investigación por acusaciones de abusos que involucraban a tres mujeres en 2014, informó La Tribuna.

También te puede interesar: A esto pretende dedicarse ‘Kiko’ tras su retiro

La fiscalía publicó un documento anunciando su decisión este viernes, después de que el sitio de celebridades TMZ reportara la decisión sobre el actor británico.

El mánager de Westwick no respondió a una solicitud de comentarios este viernes.

En dos de los casos, los fiscales señalaron que no había testigos que pudieran corroborar lo suficiente las acusaciones para apoyar el proceso. En el tercero, la mujer no cooperó con los investigadores.

La actriz Kristina Cohen escribió en Facebook en noviembre que Westwick abusó sexualmente de ella en 2014 y confirmó que presentó un reporte ante la Policía contra el actor.

Cohen cuenta que hace tres años acudió a una reunió en la casa de Westwick, mientras ella trabajaba para el programa Californication. El actor británico exhortó a los invitados a que tuvieran sexo. Kristina Cohen prefirió ir a un cuarto para huéspedes. Su acompañante y pareja le pidió que se quedara en la reunión para "no incomodar" al también intérprete. "Me quedé dormida. Allí desperté abruptamente con Ed encima de mí y con sus dedos dentro de mí", escribió.

"Le pedí que se detuviera, pero él era fuerte. Luché para quitarlo de encima mío tan fuerte como pude, pero tomó mi cara con sus manos, me sacudió y dijo que quería follarme. Estaba paralizada, aterrorizada. No pude hablar, no podía moverme. Él me agarró y me violó", relató.

Pero qué cuáles son las historias que envuelven a este actor?

En 2017 a pesar de que él ha negado la acusación a través de su cuenta de Twitter, Chuck Bass pensaba que su problema era con una sola mujer, pero ha llegado otra a confrontarlo públicamente. Pocos días después de que la actriz Kristina Cohen acusara al cantante y actor de haber abusado de ella hace unos años, una segunda mujer le ha acusado de lo mismo. Hablamos de Aurélie Wynn, quien tras saber que había ya una mujer que había roto el hielo y miedo confirmó que ella vivió una experiencia similar en julio del 2014.

Aurélie cuenta que fue invitada por una amiga que salía con un actor de Glee a una casa en donde se encontraba también Ed Westwick. Los 4 se quedaron despiertos hasta las 5 de la mañana, momento en el que decidieron ir a dormir. La casa tenía múltiples habitaciones, sin embargo, la ex actriz relata (sin mucho detalle de lo que sucedió) que se se vio en una situación similar a la de Kristina:

"Le dije que no, entonces me empujó bocabajo y quedé indefensa por su peso. Yo llevaba un traje de baño completo que rompió. Quedé en shock, soy muy pequeña. Cuando por fin pude tomar mi celular, me di cuenta de que mi amiga se había ido o la habían corrido de la casa".







Con información de El País y La Tribuna.