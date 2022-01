Edén Muñoz inicia su carrera como solista, le dice adiós a Calibre 50

Después de más de una década llena de éxitos para Calibre 50, su vocalista, Edén Muñoz, le dice adiós a la agrupación para arrancar su carrera como solista.

Durante un evento privado, el cantante y compositor mexicano dejó claro que es uno de los mejores intérpretes dentro del regional mexicano y confirmó su separación definitiva de la famosa agrupación.

Tras darse a conocer la noticia, muchos de sus seguidores apoyaron su decisión de comenzar una nueva etapa en su carrera, mientras que otros continúan sin aceptar que Calibre 50 no continuará junto.

Recientemente los rumores comenzaron a surgir, asegurando que los integrantes tenían algunos problemas de convivencia, lo que desató controversias dentro del mundo del espectáculo.

Poco a poco ciertas acciones comenzaban a despertar las dudas sobre una posible separación, hace algunos meses Edén Muñoz cambió su nombre en redes sociales, eliminando el nombre de la banda.

Posteriormente tuvo ciertas apariciones como solita en conciertos de otros artistas que confirmaban lo que ya muchos sospechábamos.

Edén Muñoz fue el invitado especial en la fiesta de quince años de la hija del trompetista de la Banda MS para animar a los presentes, el ahora exintegrante de Calibre 50 subió al escenario con un acordeón blanco y acompañado por otros músicos.

Horacio Palencia terminó por confirmar la desintegración de la banda al compartir un mensaje repleto de cariño y apoyo al cantante mexicano.

YALL I AM MAD ASF 😭😭, Edén Muñoz just became a solo artist and I never not once , in my life seen Calibre 50 😭😭 I AM LEGIT MAD ASF BROOOOOOOOO WTFFFF