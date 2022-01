Rammstein cantará en español "Entre dos tierras" de Héroes del Silencio

La banda alemana Rammstein dará un regalo a su público de habla hispana, porque en su nueva producción incluirán un tema totalmente en español y es un clásico de la legendaria agrupación Héroes del Silencio, se trata de la canción "Entre dos tierras" y se podrá escuchar a partir del mes de mayo, cuando tentativamente será lanzada esta nueva producción.

"Es un gran grupo y nos alegramos mucho que la canción les guste hasta el punto de hacer una versión. Tuvimos cierto impacto en Alemania y supongo que de ahí viene la cosa. Me la mandaron y les ha quedado muy bien ¿Qué si me choca que sea en español? No, hombre, cantan en español en Alemania. Nosotros hicimos lo mismo hace treinta años", declaró Juan Valdivia guitarrista de la banda española.

Esta no es la primera vez que Rammstein intenta cantar este tema, hace unos años se hizo una primera prueba pero el vocalista Till Lindemann no pudo con la pronunciación; aunque ya en el 2005 habían interpretado "Te Quiero Puta" en el álbum Rosenrot.

"Entre dos tierras" es una canción compuesta por Enrique Bunbury y producida por Phil Manzanera, fue estrenada en 1990 como primer sencillo del álbum Senderos de traición, debido al éxito que tuvo la banda tuvo su despegue definitivo hacia la fama y el reconocimiento mundial.

Esta canción llegó de manera clandestina a Alemania, donde fue difundida en los círculos underground, hasta que EMI Alemania decidió editarla en dos versiones, la del álbum y una más corta que se pudiera comercializar.

"Entre dos tierras" es considerada una de las canciones más emblemáticas de la década de los 90 y del movimiento rock en español.

Rammstein iniciará su gira mundial el 15 de mayo en Praga y terminará el 1, 2 y 4 de octubre en Ciudad de México, con los conciertos en el Foro Sol.

