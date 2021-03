Edgar Ramírez, el actor latino de Netflix que rompe corazones; recibe piropos de Garner

ESTADOS UNIDOS.- El nombre de Edgar Ramírez, se catapultó recientemente en los buscadores de internet, luego de que el atractivo actor se hiciera más popular tras protagonizar la nueva comedia familiar de Netflix ¡Hoy sí!

Ramírez, quien cumplirá 44 años el próximo 25 de marzo, fue candidato al Emmy y al Globo de Oro por su interpretación de Gianni Versace en American Crime Story, saltó al reconocimiento cuando Carlos, la miniserie sobre El Chacal, el terrorista venezolano, que dirigió Olivier Assayas, se estrenó en mayo de 2010 en el Festival de Cannes.

Originario de Venezuela, hijo de una abogada y de un militar, Edgar estudió periodismo y actualmente habla cinco idiomas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edgar Ramirez (@edgarramirez25)

El actor venezolano debutó en Netflix con Bright, una película original producida en exclusiva por el gigante de streaming que se estrenó en diciembre de 2017. En 2020, Ramírez protagonizó la película original de Netflix The Last Days of American Crime y apareció en otro proyecto distribuido por la plataforma de streaming, Wasp Network.

Pero no fue hasta la semana pasada cuando Edgar Ramírez se volvió tema de conversación, la mayoría de mujeres, tras el estreno de la comedia ¡Hoy sí!, coprotagonizada por la talentosa actriz Jennifer Garner.

Justo ahora, Garner y Ramírez se encuentran en la mira de los tabloides de espectáculos luego de que ella le dedicara un piropo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edgar Ramirez (@edgarramirez25)

En la comedia ¡Hoy si! Ramírez y Garner son pareja, por lo que durante la cinta compartieron varias escenas de besos; sin embargo, la actriz aseguró en una entrevista con el portal TheSkimm que, como tuvieron camaradería, le provocaba besarlo.

“Está delicioso. Su acento… Agregué un beso a cada escena porque sus labios son tan… son tan deliciosos”, dijo Garner.

Desde su estreno, la comedia de la plataforma de streaming ha estado de número uno en el top 10 de películas más populares en Venezuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edgar Ramirez (@edgarramirez25)

(Con información de Clarín y El Nacional)

TE PUEDE INTERESAR:

Horóscopo diario: viernes 19 de marzo de 2021

Investigan al actor Armie Hammer por abuso sexual

Descubren que joven “influencer” japonesa resultó ser un hombre de 50 años