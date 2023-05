Eiza González, Jake Gyllenhaal y Henry Cavill protagonizarán cinta de Guy Ritchie

Guy Ritchie, reconocido director, prepara su próximo proyecto: un filme que combinará la acción y el humor que será estelarizado por la mexicana Eiza González, Jake Gyllenhaal y Henry Cavill, de acuerdo con Deadline el nombre de la película se mantendrá por ahora en secreto.

Eiza González ha tenido una agenda bastante ocupada en Hollywood con proyectos importantes sus créditos incluyen Godzilla vs. Kong, el spin off de Rápidos y Furiosos Hobbs & Shaw y Baby Driver, curiosamente la mexicana ya compartió pantalla con Gyllenhaal (Misterio en Spider Man Far From Home) en la cinta de Michael Bay “Ambulancia”, el reparto es completado por Henry Cavill quien recientemente se despidió definitivamente de ser el Superman del DCEU y Geralt Riva en la serie de Netflix de The Witcher por lo que el británico buscaba nuevos retos.

El próximo filme del director de The Gentlemen tiene contemplado iniciar su rodaje en España en este mismo verano por el momento no cuenta con fecha de lanzamiento tentativa, pero se menciona que seguirá a dos especialistas en extracción que deben planear una ruta de escape para una negociadora de alto nivel, promete bastante.

