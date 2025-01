El posible regreso de Chris Evans al UCM: ¿Qué hay de cierto?

Anthony Mackie y Chris Evans compartieron pantalla durante cinco años en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), interpretando a Sam Wilson (Falcon) y Steve Rogers (Capitán América), respectivamente.

Su relación en pantalla era tan cercana como su amistad fuera de ella, y en ‘Avengers: Endgame’ eso quedó claro cuando Rogers le entregó el icónico escudo a Wilson, marcando el inicio de una nueva era.

Ahora, Mackie está listo para protagonizar ‘Captain America: Brave New World’, donde su personaje asumirá completamente el manto del héroe. Sin embargo, una noticia sacudió a los fanáticos: se reportó que Evans regresaría a Marvel en ‘Avengers: Doomsday’. Pero, ¿qué opina Mackie sobre esto?

En una entrevista con Esquire, Mackie confesó que desconocía la supuesta participación de su amigo en el futuro del UCM.

Según Mackie, se enteró del rumor cuando su mánager le mostró la noticia.

