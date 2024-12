Reportan regreso de Chris Evans al MCU para ‘Avengers: Doomsday’

Chris Evans, conocido por su icónica interpretación de Steve Rogers/Capitán América, estará de vuelta en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con la película ‘Avengers: Doomsday’, dirigida por los aclamados hermanos Joe y Anthony Russo.

Aunque aún no se ha revelado con certeza cuál será su papel, fuentes aseguran que Sam Wilson (Anthony Mackie) también regresará como el actual Capitán América.

Sin embargo, parece poco probable que Evans vuelva a vestir el traje de las barras y estrellas, aunque podría retomar su emblemático papel como Steve Rogers.

