¡”El Potrillo” será abuelo! Camila Fernández confirma que está embarazada

Guadalajara, México.- ¡VOY A SER MAMÁAAAAAA! Así lo revela esta mañana Camila Fernández a través de sus redes sociales. La joven convertirá en abuelo al intérprete de temas como "Caballero" y "Como quien Pierde una Estrella".

Tras nueve meses de noviazgo, el 1 de agosto del año pasado, la cantante, de 23 años y Francisco Barba, de 28, contrajeron nupcias, evento que sorprendió y además fue blanco de críticas por llevarlo a cabo en plena pandemia.

Y aunque se especuló en ese momento que la sorpresiva boda se debía a que la nieta de Chente estaba embarazada, ahora Camila y su esposo anuncian la noticia en redes sociales y en la revista ¡Hola!.

De acuerdo con la publicación, el bebé de Camila y Francisco, nacerá en abril y será una niña.

Por su parte, America Guinart, madre de la joven, manifestó su emoción por la llegada de su nieta.