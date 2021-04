Hermana de Eleazar Gómez intentó extorsionar a ex novia para liberarlo

La familia nunca te abandona… pero hay niveles y en el caso de Eleazar Gómez, su hermana mostró toda intención de extorsionar a Stephanie Valenzuela para poder liberar al actor. ¿Cómo lo intentó? A través de un audio.

De acuerdo con el programa “Chisme No Like”, Zoraida Gómez, hermana de Eleazar, intentó dañar la imagen tratando de que sus amigos la hicieran decir “de cualquier forma posible” que el caso de violencia fue un montaje.

El programa reveló que una de las bailarinas de “Tefi” Valenzuela fue contactada por un amigo de Zoraida.

“Soy una de las bailarinas de Tefi Valenzuela y yo de hace tiempo conozco a unas personas cercanas a la familia de Eleazar. Se acercaron a mí de nuevo cuando se dieron cuenta que yo estaba empezando a convivir con Tefi y había pasado el problema. Recibí una llamada de una persona que es amiga de Zoraida, hermana de Eleazar y me dijo si era muy amiga de Tefi”.

La joven afirmó que de parte de la familia de Eleazar, le ofrecían dinero y un automóvil para que consiguiera la grabación de audio.

Sin embargo, aclaró que se negó rotundamente.